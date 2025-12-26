Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Птица у кормушки с перцем чили
Птица у кормушки с перцем чили
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Малинина Опубликована сегодня в 1:51

Сделала эту кормушку за пару минут: птицы прилетели уже в тот же день

Кормушку для птиц делают из апельсиновой кожуры за несколько минут — садоводы

Зимой диким птицам особенно трудно находить корм, а помощь человека может сыграть для них решающую роль. При этом полезное птичье кормушку легко сделать своими руками буквально за несколько минут, не тратя деньги. Один из самых простых и экологичных вариантов — использовать обычную апельсиновую кожуру. Об этом рассказывает чешское издание Zahrada.

Почему апельсиновая кормушка — удачное решение

Холодное время года резко сокращает количество естественной пищи для птиц. Мороз и снег усложняют доступ к семенам и ягодам, из-за чего мелкие пернатые тратят больше энергии на выживание. Кормушка из апельсина становится для них надежным источником калорий и одновременно украшает сад или двор.

После удаления мякоти кожура превращается в прочную натуральную "чашу". Запах цитруса не отпугивает птиц и быстро выветривается, а сама кожура со временем полностью разлагается, не нанося вреда природе. Такой вариант особенно ценят сторонники экологичного подхода.

Что понадобится для изготовления

Все необходимые ингредиенты и инструменты обычно уже есть дома. Основой служит апельсин, а также понадобятся нож и ложка. Для наполнения используют семена подсолнечника, просо, льняные или тыквенные семечки, дробленые грецкие или лесные орехи, сушеные ягоды рябины и шиповника. Дополнительно нужен животный жир, кастрюля для его растапливания, половник, бамбуковые шпажки и прочный шпагат.

Простой способ сделать кормушку

Перед началом апельсин рекомендуется тщательно вымыть, чтобы удалить остатки возможной обработки. Плод разрезают пополам, мякоть вынимают ложкой, а кожуру используют как основу. Через нее продевают одну или две бамбуковые шпажки крест-накрест — они послужат удобными жердочками.

Внутрь насыпают подготовленную смесь семян, орехов и сухих ягод. Чтобы корм держался вместе и был более питательным, его заливают растопленным жиром. После застывания получается плотная и калорийная заготовка, идеально подходящая для зимних дней.

Как правильно разместить кормушку

Готовую кормушку подвешивают на ветки деревьев с помощью шпагата. Лучше выбирать спокойное место, защищенное от сильного ветра и недоступное для кошек. В таких условиях птицы быстрее привыкают к кормушке и охотно возвращаются к ней снова.

О чем важно помнить

Несмотря на натуральность материалов, кормушку нужно регулярно проверять. В сырую погоду кожура может начать плесневеть, а такой корм уже опасен для птиц. Если появились признаки порчи, изделие лучше снять и заменить новым.

Апельсиновая кормушка — наглядный пример того, как из подручных материалов можно сделать полезную вещь. Она помогает птицам пережить зиму, а людям — наблюдать за живой природой прямо у себя в саду или за окном.

