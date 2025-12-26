Ем это каждый Новый год — а потом мучаюсь: гастроэнтеролог назвала самые тяжёлые блюда

Праздничное меню получается обильным, сытным и не всегда дружелюбным к организму. Между тем даже традиционные блюда можно сделать легче без потери вкуса. Об этом сообщает дзен-канал "Едим дома".

Какие блюда считаются самыми тяжелыми

Новогодний стол редко обходится без классики, но именно она чаще всего вызывает вопросы у врачей. Гастроэнтеролог Евгения Мельникова обратила внимание на несколько популярных блюд, которые при неумеренном употреблении могут негативно сказаться на самочувствии. В этот список вошли селедка под шубой, оливье и горячие блюда из свинины.

У селедки под шубой основная проблема — соленая рыба. Избыточное количество соли задерживает жидкость в организме, а отварные овощи, такие как свекла и морковь, после термической обработки получают более высокий гликемический индекс. Это делает блюдо менее полезным, чем кажется на первый взгляд.

Оливье в классическом исполнении также нельзя назвать легким. Колбаса, яйца и майонез дают значительное количество холестерина — в одной порции может содержаться более половины рекомендуемой суточной нормы. Свинина, особенно в жареном или запеченном виде, богата животным жиром и требует от пищеварительной системы серьезных усилий.

"Чрезмерное употребление свинины может замедлять работу желудка, усиливать воспаление в органах пищеварения, а также способствовать накоплению холестериновых бляшек, сужающих сосуды", — сказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Почему майонез — главный риск

Общий элемент почти всех праздничных салатов — майонез. Именно его специалисты называют ключевым фактором, повышающим нагрузку на организм. Соус содержит транс-жиры, которые способны провоцировать воспалительные процессы в печени и поджелудочной железе. В сочетании с жирным мясом и солеными продуктами эффект усиливается.

Кроме того, майонез увеличивает калорийность блюд, из-за чего переедание становится практически незаметным. В результате уже на следующий день многие сталкиваются с тяжестью, отеками и дискомфортом.

Как сделать новогодний стол легче

Полностью отказываться от любимых блюд не обязательно. Диетолог Марият Мухина предложила несколько способов снизить вред, не меняя привычное меню до неузнаваемости. Например, селедку под шубой можно приготовить из рыбы собственного посола — так проще контролировать количество соли и добиться более мягкого вкуса.

Оливье тоже поддается разумной корректировке. Вместо магазинной колбасы можно использовать отварное мясо, птицу или даже рыбу. Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рекомендует экспериментировать с ингредиентами, заменяя тяжелые компоненты более легкими и натуральными.

Майонез при этом легко заменить альтернативными заправками. Подойдут соусы на основе йогурта, сметаны с пониженной жирностью или растительных масел с добавлением горчицы и лимонного сока. Такие варианты сохраняют сочность салатов, но заметно снижают нагрузку на пищеварение.

Новогоднее застолье может оставаться вкусным и традиционным, если подойти к нему осознанно. Небольшие изменения в рецептах помогают сохранить праздничное настроение и одновременно позаботиться о здоровье, не превращая праздник в строгую диету.