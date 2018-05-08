Как создавался искусственный остров города Кобе

Гигантский порт японского острова Кобе известен европейцам давно — когда-то только здесь они могли сойти на берег, в то время как остальные порты Японии для иностранцев был наглухо закрыты.

В 1639 г. Япония закрыла свои порты для торговли с иностранцами. Только голландские торговцы обладали привилегией на коммерческие сделки с Японией, и будущий Кобе стал единственным портом, где голландцы имели возможность сойти на берег.

Лишь в 1868 г. порт был полностью открыт для международной торговли. В результате префектура Хёго стал первым в стране городом, где начали селиться европейцы. Тогда в Японию приезжало много специалистов — врачей, инженеров, военных, и большинство из них обосновались именно в Кобе, где власти выделяли им землю под застройку.

В конце XIX — начале XX вв. в Хёго были построены дома в западном стиле. До наших дней их сохранилось около тридцати, в основном в так называемых европейских кварталах улицы Ямамото. Эти дома теперь в числе главных достопримечательностей города наравне с китайским кварталом — Чайна-тауном.



В 1889 году город получил современное название Кобе. Его переводят как "храм" или "обитель божества". Многие культовые постройки действительно сохранились в городе с древних времен, в том числе три главные святыни — синтоистские святилища Икута, Нагата и Минатогава.



В Русско-японскую войну 1904-1905 гг. и во время китайско-японских войн 1894-1895 гг. и 1937-1945 гг. порт Кобе служил военно-морской базой.

Все войны, которые происходили до 1939 года, только развивали экономику Кобе, однако во время Второй мировой войны порт был разрушен американскими бомбами, но это не помешало Кобе не только вернуть порту былую славу, но даже значительно его расширить. Вскоре порту стало тесно в прежних рамках и для него были построены искусственные острова.

В 1966 г. начались работы по воплощению в жизнь грандиозного проекта насыпного острова Порт-Айленд площадью 436 га. Для строительства острова было привезено 80 млн м3 песка. Официальное "открытие" острова, соединенного с Кобе двухъярусным мостом, состоялось в 1981 г.

Изначально остров предназначался не только для порта, но и для строительства других сооружений. Сейчас на нем находятся Международный выставочный центр, Международный конференц-центр, Город моды. В 1973–1992 гг. восточнее Порт-Айленда был построен второй насыпной остров — Рокко-Айленд, площадью 580 га, на котором поселилось 30 тыс. человек.

В настоящее время Кобе вместе с соседними городами Осака и Киото образует промышленную зону Кэйхансин в составе региона Кансай. Из-за географического положения Кобе называют Воротами в Западную Японию. Скоростные железные дороги связывают Кобе с городами Осака, Киото и Нагоя.