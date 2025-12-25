Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under CC0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Речь Зеленского на Рождество: Песков раскрыл, как она повлияла на дипломатические перспективы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рождественское выступление Владимира Зеленского, отметив, что оно создало впечатление, что украинский президент "похож на малоадекватного человека". Об этом сообщает ТАСС.

Комментарий Пескова

По словам Пескова, в Кремле внимательно следили за выступлением Зеленского, которое, по его мнению, не оставило положительного впечатления.

"Он выглядит как малоадекватный человек", — отметил пресс-секретарь президента России, комментируя выступление украинского лидера.

Эти слова стали частью более широкой дискуссии о политической ситуации и взаимоотношениях между Россией и Украиной. Песков также подчеркнул, что подобные выступления создают негативный фон для будущих дипломатических усилий.

