Хельсинки
Хельсинки
© commons.wikimedia.org by kallerna is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:32

Праздник закончился у дверей: сотни людей остались без рождественского обеда в Финляндии

Рождественский обед для одиноких в Хельсинки переполнен — председатель фонда Хурсти

Рождественский благотворительный обед в Хельсинки, традиционно предназначенный для одиноких и малоимущих, в этом году оказался переполнен и не смог принять всех желающих. Организаторы признали, что столкнулись с ситуацией, к которой не были готовы даже с учётом прежнего опыта. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на представителей благотворительной организации.

Неожиданный наплыв гостей

Председатель правления благотворительной организации Hurstin apu Хейки Хурсти рассказал, что популярность мероприятия превзошла все ожидания. По его словам, организаторы были вынуждены отказать части пришедших, так как физически не могли обеспечить всех горячим обедом и местом в зале.

"Популярность мероприятия удивила всех нас. К сожалению, мы не смогли впустить всех желающих. Люди сталкиваются с холодом, одиночеством и такими жизненными обстоятельствами, когда им необходимы поддержка и любовь", — сказал председатель правления благотворительной организации Hurstin apu Хейки Хурсти.

Он отметил, что для многих гостей рождественский обед является не только возможностью поесть, но и редким шансом почувствовать участие и человеческое тепло.

Ограниченные возможности организаторов

Изначально организаторы рассчитывали принять около 2000 человек. По мере увеличения потока посетителей удалось оперативно разместить ещё примерно 300 гостей, задействовав дополнительные ресурсы и пространство. Однако даже этих мер оказалось недостаточно.

В результате около ста человек, пришедших на праздник, остались без обеда. Организаторы признали, что достигли предела своих возможностей и не смогли расширить мероприятие дальше без риска для безопасности и качества помощи.

Социальный сигнал для общества

Ситуация вокруг рождественского праздника стала наглядным отражением социальных проблем, с которыми сталкиваются жители Хельсинки. Большое количество желающих попасть на благотворительное мероприятие, по словам Хурсти, указывает на рост потребности в поддержке среди людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

Организаторы подчёркивают, что подобные мероприятия не могут заменить системную социальную помощь, но служат важным индикатором уровня одиночества и бедности. Рождественский обед, задуманный как символ заботы и солидарности, в этом году показал, насколько острой остаётся потребность в такой поддержке.

