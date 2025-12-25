Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:19

Китайский долг вышел из тени: реальная нагрузка уже догоняет США

Реальный госдолг Китая достигает 125% ВВП — инвестбанкир Коган

Размер фактического государственного долга Китая оказался существенно выше официальных оценок и уже сопоставим с уровнем США, если учитывать скрытые обязательства регионов. Формально показатели выглядят управляемыми, однако реальная долговая нагрузка второй экономики мира заметно тяжелее. Об этом сообщил инвестиционный банкир Евгений Коган в своём Telegram-канале, анализируя структуру китайских заимствований.

Официальные цифры и реальная картина

По данным Международного валютного фонда, в 2025 году государственный долг Китая оценивается в 96% ВВП. Этот показатель, как отмечает Коган, вырос в 2,5 раза по сравнению с уровнем десятилетней давности. Даже такие цифры уже выглядят высокими для страны, которая долгое время воспринималась как пример умеренной долговой политики.

Однако официальная статистика не отражает всей полноты обязательств. Значительная часть заимствований была выведена за рамки баланса центрального правительства, что создает искаженную картину устойчивости государственных финансов. Именно эти "невидимые" долги, по оценке эксперта, формируют основной риск.

Механизм скрытых заимствований

Речь идет о долгах региональных властей, оформленных через специальные инвестиционные структуры. Такая схема получила название "механизм финансирования местных органов власти" (LGFV). Формально муниципальные облигации выпускают частные компании, которые направляют привлеченные средства на инфраструктурные проекты в регионах.

Погашение обязательств предполагалось за счет продажи земли под застройку. Пока рынок недвижимости рос, модель работала и позволяла регионам активно привлекать финансирование, не увеличивая официальный госдолг. Однако с экономической точки зрения эти обязательства несут те же риски, что и прямые заимствования государства.

Кризис недвижимости и последствия

Из-за кризиса на рынке недвижимости механизм LGFV фактически перестал функционировать. Продажи земли сократились, а доходы, на которые рассчитывали региональные бюджеты, не были получены. В результате субъекты остались с обязательствами, которые не могут обслуживать самостоятельно.

Как отмечает Коган, в такой ситуации бремя долгов ложится на центральную власть. Отказ от поддержки регионов может привести к цепочке банкротств небольших банков, а затем — к масштабному финансовому кризису. С учётом долгов по схеме LGFV совокупный госдолг Китая, по оценке эксперта, достигает 125% ВВП.

Риски для инвесторов

Таким образом, реальная долговая ситуация в Китае, по мнению Когана, ничуть не лучше, чем в США и других развитых экономиках. Скрытые обязательства делают финансовую систему более уязвимой, чем это следует из официальных данных.

Эксперт предупреждает, что долгосрочным инвесторам стоит учитывать сопоставимые риски дефолта при работе с китайскими активами. Формальная устойчивость бюджета не отменяет структурных проблем, которые могут проявиться в условиях замедления экономики.

