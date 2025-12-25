Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Макияж
Макияж
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:02

Как муж и жена создают магию макияжа: блогерша с артрогрипозом учит, как преодолевать преграды

Блогерша из Теннесси делает макияж с помощью мужа из-за артрогрипоза — People

Ариэль Лет, блогерша из Теннесси, прославилась в сети благодаря видео, на котором она делает макияж с помощью своего мужа. Женщина страдает редким заболеванием — артрогрипозом, которое ограничивает подвижность суставов. Этот ролик привлек большое внимание пользователей сети, сообщает People.

История макияжа с помощью мужа

Ариэль родилась с артрогрипозом, и, несмотря на ограниченную подвижность, она продолжает заниматься любимым делом — макияжем. Однако, для создания макияжа ей часто помогает муж Джош, который держит кисть с косметикой, а она, в свою очередь, двигает головой, чтобы нанести продукт на лицо.

"Он увидел, как я делаю макияж, и спросил: "А не будет ли проще, если я подержу кисти?" Меня поразило, насколько он искусно держит их в руках. Он также обратил внимание на ракурсы, которые я использую для съемки видео. Так мы начали делать макияж вместе", — рассказала Ариэль.

Реакция сети и поддержка родителей

Видео, которое недавно стало вирусным, удивило саму Ариэль. Она не ожидала такого отклика, но получила множество положительных комментариев. Особенно много писем она получила от родителей детей, страдающих артрогрипозом.

"Я искренне не думала, что всё так обернется. Я думала, что просто выложу видео, потому что мне очень понравился макияж глаз. Ко мне обращались многие родители, они говорили, что мои ролики помогают и вдохновляют их детей", — поделилась она своими впечатлениями.

Признание и вдохновение

Ариэль стала настоящим источником вдохновения для многих людей, показывая, как можно справляться с трудностями и продолжать заниматься тем, что любишь, несмотря на ограниченные возможности. Видео с её участием продолжает набирать популярность, помогая не только ей, но и многим другим.

