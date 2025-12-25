Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака-робот
Собака-робот
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:33

Китай выводит робопсов в массовый сегмент: цена упала до уровня продвинутого смартфона

Китайские компании начали продавать робопсов — Yicai

Рынок роботов-собак в Китае делает шаг к массовому потребителю: устройства, которые ещё недавно ассоциировались с дорогими разработками для бизнеса и обороны, начали продавать по цене продвинутого смартфона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yicai: некоторые китайские компании запустили продажи робопсов дешевле 10 тыс. юаней — примерно от $1 тыс. до $1,4 тыс.

Какие модели уже вышли на рынок

Как отмечает Yicai, стартап Vita Dynamics 23 декабря начал предварительную продажу своего первого робота-собаки Big Head Bobo. Цена устройства составила 9 988 юаней (около $1 421), а в первый же день компания получила предзаказы на 10 млн юаней (примерно $1,4 млн).

Ещё один разработчик, Dobot, также запустил предварительные продажи своей модели Rover X1. Её стоимость заявлена на уровне 7 499 юаней (около $1 067), что дополнительно снижает барьер входа для покупателей. На фоне конкуренции между производителями именно цена становится важным инструментом в борьбе за рынок, хотя устойчивость спроса будет зависеть и от функциональности устройств.

Когда начнётся производство и поставки

Vita Dynamics, по данным Yicai, намерена приступить к производству Big Head Bobo в следующем месяце. Поставки, как ожидается, стартуют к марту 2026 года.

Издание обращает внимание, что выход на стабильное массовое производство остаётся серьёзной задачей. Для этого разработчикам требуется систематическая оценка затрат, выстраивание цепочек поставок и понимание темпов роста рынка.

Почему серийное производство остаётся проблемой

Отраслевой эксперт, которого цитирует Yicai, подчёркивает, что предыдущие попытки вывести роботов-собак на потребительский рынок сталкивались с трудностями. Основные проблемы возникали либо в вопросах практического применения устройств, либо в цепочках поставок. Это, по его словам, мешало обеспечить стабильность массового производства и превращало продажи в ограниченные партии.

Именно поэтому текущая волна запусков рассматривается как тест на зрелость технологии и индустрии. С одной стороны, спрос на предзаказах демонстрирует интерес покупателей. С другой — рынок будет оценивать способность компаний удерживать качество и поставлять устройства в запланированные сроки, а также предлагать сценарии использования, выходящие за рамки демонстрационных роликов.

Китайский рост робототехники как фон для запуска робопсов

Продажи роботов-собак разворачиваются на фоне общего роста китайского сектора робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов превысило 451 тыс. Совокупный уставной капитал компаний составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд), а количество предприятий увеличилось на 200% по сравнению с концом 2020 года.

