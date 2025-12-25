Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кордова
Кордова
© commons.wikimedia.org by Toni Castillo Quero is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 16:10

Поехал в Кордову в январе — и понял, почему это лучший месяц для Испании

Кордова в Испании стала удобным городом для пеших прогулок в январе — Daily Mirror

Кордова умеет удивлять даже тех, кто уверен, что Испанию уже "прочувствовал" до последней площади. Этот андалусский город идеально подходит для прогулок пешком: здесь хочется сворачивать в каждый переулок и задерживаться у старинных фасадов. В январе Кордова раскрывается особенно приятно — без изматывающей жары и с заметно более спокойной атмосферой. Об этом сообщает Daily Mirror.

Почему именно январь

Зимой Кордова остаётся живой и гостеприимной, но при этом не перегруженной. В тёплые месяцы сюда приезжает много путешественников, и знаменитые места быстро заполняются, а в январе прогулки становятся более размеренными. Мягкая погода позволяет часами бродить по центру, заглядывая в церкви, лавки и маленькие кофейни, где легко устроить паузу с десертом и горячим напитком.

В туристическом блоге Andalucia Lovers подчёркивают, что у города есть редкое сочетание — богатая история, дружелюбная среда и ощущение камерности в несезон.

"Кордоба с богатым наследием, дружелюбной атмосферой и мягкой погодой — идеальное место для зимы, ведь здесь круглый год оживлённо.
Вы откроете для себя город в спокойной, интимной атмосфере, далеко от летних толп".

Старый город и прогулочный ритм

Исторический центр Кордовы включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это ощущается буквально на каждом шагу. Узкие улицы ведут от одной красивой площади к другой, а по пути встречаются небольшие бутики с керамикой и текстилем, семейные рестораны и бары с тапас. Здесь легко провести целый день без транспорта: все ключевые точки находятся близко друг к другу, а прогулки превращаются в главный формат знакомства с городом.

Отдельное удовольствие — вечерняя Кордова. Подсветка мостов и старинных зданий делает город особенно фотогеничным, а зимняя прохлада помогает не уставать. Если хочется увидеть больше, можно заранее наметить маршрут, но Кордова хороша именно тем, что позволяет импровизировать.

Главные места: Ла Мескита и дворец Виана

Одна из самых известных достопримечательностей города — мечеть-собор Ла Мескита. Её история начинается в 784 году нашей эры, а архитектура и мозаичные элементы делают посещение обязательным даже для тех, кто обычно равнодушен к храмам. Туристы советуют приходить пораньше: даже зимой здесь бывает оживлённо, но масштаб сооружения помогает избежать ощущения тесноты.

"Было очень многолюдно, но оно того стоило, и было настолько большо, что не казалось тесным. Рекомендую взять аудиогид всего за £3 вместо экскурсии с гидом — он очень информативный и нет указателей для чтения. Очень красивая, потрясающая архитектура и хорошо сохранившаяся!"

Ещё одна важная точка — дворец Виана, старинная резиденция с садами, где особенно приятно гулять в прохладный сезон. Комплекс показывает, как менялся дом на протяжении веков, а внутренние дворики и зелёные зоны создают ощущение тихого убежища прямо в городе.

"Это выдающаяся семейная вилла/дворец, существующая в несколько столетий. Внутренние комнаты хорошо сохранились и показывают, как дом развивался на протяжении разных эпох. Включить экскурсию по садам в стоимость билета — обязательно".

Кордова — удачный выбор для тех, кто хочет увидеть Испанию без суеты и при этом получить насыщенную культурную программу. Январь делает город особенно удобным: прогулки комфортнее, очереди короче, а впечатления остаются такими же яркими — от истории, архитектуры и умения Кордовы быть красивой без лишнего шума.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Испания упрощает процесс получения визы для россиян с января 2026 года — эксперт сегодня в 16:02
Визовый переворот: как россияне могут легко получить визу в Испанию, не выходя из родного города

Визовый центр Испании в России открыл полноценный прием заявок с января 2026 года, упростив процесс получения визы для россиян.

Читать полностью » Полиция Дубая задерживает туристов за фото местных жителей — Турпром сегодня в 14:06
Один неверный жест — и отдых сорван: скрытые запреты Дубая для туристов

Дубай остаётся магнитом для туристов, но строгие законы превращают отдых в испытание. Какие ошибки чаще всего приводят к штрафам и задержаниям.

Читать полностью » Бронирования отелей в Китае россиянами увеличились на 84% в 2026 году — OneTwoTrip сегодня в 14:01
Китай готовит россиян к зимнему туризму: чем привлекает отельная индустрия и почему сэкономить стало легче

Россияне активно бронируют отели в Китае на новогодние каникулы, а безвизовый режим увеличивает интерес к стране. Какие города и отели выбирают туристы?

Читать полностью » Ошибки с наличными и картами приводят к лишним расходам в Таиланде — опытные туристы сегодня в 12:56
Таиланд начинается с потерь: как туристы отдают деньги ещё до выхода из аэропорта

Как правильно обращаться с деньгами в Таиланде: обмен валюты, наличные, карты, комиссии и типичные ошибки, которые совершают туристы в первые дни поездки.

Читать полностью » Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром сегодня в 8:01
Молдавия, Израиль и политические риски: какие страны не рекомендуют для отдыха россиянам

Планируя путешествия в 2026 году, не забудьте учесть рекомендации министерств иностранных дел. Туристам стоит избегать стран с высокими рисками для безопасности и здоровья.

Читать полностью » Асфальтированная дорога между Байкалом и Хубсугулом откроет новый туристический маршрут – ТАСС сегодня в 7:02
Монгольская дорога к Байкалу: что сулит туристам новая трасса и как изменится маршрут через Хубсугул

Строительство дороги между Монголией и Россией откроет новый маршрут от Байкала до озера Хубсугул, что в 2-3 раза увеличит турпоток в регион.

Читать полностью » Лечче стал базой для романтических выходных рядом с побережьем Саленто в Италии — Travel + Leisure сегодня в 4:50
Думала, романтика в Италии — это только Рим и Венеция, пока не нашла “свой” город

Италия — это страна, где каждый найдёт свою идеальную романтику: от шумных улиц Рима до спокойствия островов. Узнайте, какие места выбрать для незабываемых выходных вдвоём.

Читать полностью » Камрань ориентирован на резортный отдых, Нячанг — на городскую жизнь — опытные туристы сегодня в 0:59
Прилетели во Вьетнам и пожалели о выборе курорта — Нячанг и Камрань удивили по-разному

Нячанг и Камрань часто сравнивают при планировании поездки во Вьетнам. В чём разница между курортами, кому подойдёт каждый и какие нюансы стоит учитывать туристам.

Читать полностью »

Новости
Наука
Найдены редчайшие золотые монеты кельтов в Швейцарии — Archäologie Baselland
Культура и шоу-бизнес
Мосгорсуд обязал Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках — База
Недвижимость
Собственники квартир не хотят брать ответственность за содержание дома— эксперт по ЖКХ Москвина
Красота и здоровье
Сосудистые звездочки могут сигнализировать о серьезной проблеме — флеболог Богачев
Еда
Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар
Красота и здоровье
Зимние перепады погоды усиливают нагрузку на сосуды — врач-терапевт Лапа
Красота и здоровье
Частое дежавю связывают с тревожностью — врач-психиатр Жесткова
Россия
Путин поддержал расширение бесплатного обучения в вузах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet