Иран пересматривает интернет-барьеры: Верховный совет обсуждает снятие ограничений на мессенджеры и платформы

Иранские власти вновь обсуждают возможность смягчить цифровые ограничения, которые годами оставались одним из самых заметных символов внутренней политики в сфере интернета. Об этом сообщает РИА Новости: Верховный совет по киберпространству Ирана рассматривает вопрос о разблокировке западных соцсетей и популярных мессенджеров. Обсуждение подтвердил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими на полях заседания Азиатской парламентской ассамблеи.

Кто принимает решения и почему тема вернулась в повестку

По словам Салими, ограничения на использование западных платформ были введены не случайно и объясняются соображениями информационной безопасности. Он заявил, что западные медиа, по мнению Тегерана, используют соцсети и мессенджеры для давления на страну и распространения пропаганды. Именно поэтому доступ к ним ранее был ограничен, а любое изменение режима работы таких сервисов рассматривается как политически чувствительный вопрос.

Салими подчеркнул, что решения по мессенджерам в Иране принимает не только парламент. Ключевую роль играет Верховный совет по киберпространству, который отслеживает ситуацию и несёт ответственность за регулирование.

"Мы обсуждаем возможность убрать эти ограничения в рамках совета", — сказал он.

Тем самым представитель парламента дал понять: вопрос находится в стадии рассмотрения, но окончательное решение будет зависеть от совета.

Почему Иран не считает себя исключением

Говоря о международной реакции на запреты, Салими выразил удивление тем, что внимание к ограничениям сосредоточено именно на Иране. Он отметил, что у каждой страны есть собственные правила регулирования цифровых платформ, а США, по его словам, также блокировали отдельные китайские мессенджеры.

Ранее иранские СМИ, как напоминает РИА Новости, уже сообщали, что власти изучают возможность снятия ограничений на использование таких платформ, как Telegram, YouTube, Instagram*.

Какие сервисы и когда были заблокированы

Telegram был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года из-за несоблюдения компанией законодательства страны. Facebook и Twitter оказались под запретом еще в 2009 году на фоне протестов после президентских выборов.

Instagram* и WhatsApp были заблокированы во время протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания полицией нравов. Позднее WhatsApp снова стал доступен. YouTube ограничен с 2012 года из-за фильма "Невинность мусульман", хотя до этого видеохостинг также неоднократно блокировался.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.