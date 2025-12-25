Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лента новостей в соцсетях
Лента новостей в соцсетях
© unsplash.com by dlxmedia.hu is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Мир
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:16

Иран пересматривает интернет-барьеры: Верховный совет обсуждает снятие ограничений на мессенджеры и платформы

В Иране обсудили разблокировку западных соцсетей и мессенджеров — Салими

Иранские власти вновь обсуждают возможность смягчить цифровые ограничения, которые годами оставались одним из самых заметных символов внутренней политики в сфере интернета. Об этом сообщает РИА Новости: Верховный совет по киберпространству Ирана рассматривает вопрос о разблокировке западных соцсетей и популярных мессенджеров. Обсуждение подтвердил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими на полях заседания Азиатской парламентской ассамблеи.

Кто принимает решения и почему тема вернулась в повестку

По словам Салими, ограничения на использование западных платформ были введены не случайно и объясняются соображениями информационной безопасности. Он заявил, что западные медиа, по мнению Тегерана, используют соцсети и мессенджеры для давления на страну и распространения пропаганды. Именно поэтому доступ к ним ранее был ограничен, а любое изменение режима работы таких сервисов рассматривается как политически чувствительный вопрос.

Салими подчеркнул, что решения по мессенджерам в Иране принимает не только парламент. Ключевую роль играет Верховный совет по киберпространству, который отслеживает ситуацию и несёт ответственность за регулирование.

"Мы обсуждаем возможность убрать эти ограничения в рамках совета", — сказал он.

Тем самым представитель парламента дал понять: вопрос находится в стадии рассмотрения, но окончательное решение будет зависеть от совета.

Почему Иран не считает себя исключением

Говоря о международной реакции на запреты, Салими выразил удивление тем, что внимание к ограничениям сосредоточено именно на Иране. Он отметил, что у каждой страны есть собственные правила регулирования цифровых платформ, а США, по его словам, также блокировали отдельные китайские мессенджеры.

Ранее иранские СМИ, как напоминает РИА Новости, уже сообщали, что власти изучают возможность снятия ограничений на использование таких платформ, как Telegram, YouTube, Instagram*.

Какие сервисы и когда были заблокированы

Telegram был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года из-за несоблюдения компанией законодательства страны. Facebook и Twitter оказались под запретом еще в 2009 году на фоне протестов после президентских выборов.

Instagram* и WhatsApp были заблокированы во время протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания полицией нравов. Позднее WhatsApp снова стал доступен. YouTube ограничен с 2012 года из-за фильма "Невинность мусульман", хотя до этого видеохостинг также неоднократно блокировался.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова сегодня в 14:25
Рождество под угрозой: Берлин остался без денег даже на праздничные украшения

Берлин оказался без средств даже на рождественские украшения. В МИД РФ объяснили, почему праздничная символика стала отражением экономического курса Германии.

Читать полностью » Премьер Британии называет цены главным вызовом года вчера в 19:45
Рождественская речь без глянца: Британия встречает праздник в условиях дорогой жизни

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рождественском обращении признал, что рост стоимости жизни стал серьезным испытанием для британцев, и призвал общество к взаимной поддержке и солидарности в праздничные дни.

Читать полностью » В Китае с 1 января ужесточили наказание за секстинг в личных чатах — власти КНР вчера в 18:34
Китай вводит штрафы и аресты за контент в личных переписках: новые правила затронут мессенджеры

Китай ужесточает регулирование личной переписки в мессенджерах, вводит штрафы до $700 и аресты за 'неподобающий' контент. Какие последствия для приватности?

Читать полностью » Белорусская разведка получала данные о планах дестабилизации от Протасевича — БелТА вчера в 16:39
От оппозиционера до разведчика: КГБ Белоруссии раскрыло, кем был Протасевич на самом деле

Глава КГБ Белоруссии рассказал, что Роман Протасевич передавал Минску данные о сценариях дестабилизации и работал в разведке.

Читать полностью » Германия и Австрия отказываются пропускать подарочные посылки из России — SHOT вчера в 10:13
Игрушки и сладости стали проблемой: ЕС нашёл неожиданный повод блокировать посылки из России

Новогодние посылки из России начали массово разворачивать на границе ЕС, называя подарки "российской роскошью".

Читать полностью » Башар Асад после переезда в Россию проживает на Рублёвке — The New York Times 23.12.2025 в 17:41
Новые подробности раскрыли маршрут Асада: от отеля до Рублёвки

The New York Times рассказала, как после смены власти в Сирии Башар Асад обосновался в Москве и какой образ жизни он ведёт.

Читать полностью » Пакистан и Ливия заключили контракт на поставку вооружений на $4,6 млрд — Times of Islamabad 23.12.2025 в 17:08
Пакистанский ВПК сделал рывок: экспорт оружия вышел за рамки региона

Пакистан и Ливия договорились о многомиллиардных поставках вооружений, которые могут стать крупнейшими в истории пакистанского экспорта.

Читать полностью » Сирийская делегация прибыла в Москву для переговоров с российскими властями — САНА 23.12.2025 в 14:57
МИД и Минобороны Сирии в Москве: что обсуждают с российскими властями в ходе переговоров

Глава МИД и Минобороны Сирии прибыли в Москву для переговоров. Какие темы будут обсуждаться в ходе встречи?

Читать полностью »

Новости
Мир
Рождественский обед для одиноких в Хельсинки переполнен — председатель фонда Хурсти
ЦФО
Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов
Россия
Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен в I квартале 2026 — Григоренко
ЦФО
В Москве остановят движение от Новокосино до Новогиреево на 3 дня — Дептранс
Красота и здоровье
EFSA установило безопасный предел кофеина — 400 мг в день
Россия
Путин поручил обеспечить доступную переквалификацию работников из-за развития ИИ
Общество
Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы
Россия
ИИ будет замещать профессии и создавать новые рабочие места — Владимир Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet