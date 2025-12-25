Зима бьёт по сосудам исподтишка: перепады погоды повышают риск осложнений

Зимняя погода с резкими перепадами температуры и давления становится серьёзным испытанием для сердечно-сосудистой системы, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В этот период нагрузка на сосуды возрастает, что может отражаться на самочувствии и повышать риск осложнений. Об этом рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа в комментарии изданию Pravda.Ru.

Почему зима опасна для сосудов

По словам специалиста, прямой связи между временем года и частотой инсультов не существует. Однако именно зимой сосудистая система чаще испытывает стресс из-за нестабильной погоды, резких колебаний температуры и атмосферного давления. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм.

Особенно уязвимыми в холодное время года становятся люди, уже перенёсшие инсульт или инфаркт, а также пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем холестерина. Для них даже кратковременные изменения погодных условий могут приводить к ухудшению состояния.

Резкие перепады и самочувствие

Лапа обращает внимание на характерные для зимы климатические "качели".

"Перемена погоды зимой у нас очень частая — то холод, то дождь, то ливневый снег, а температура может колебаться от минус 15 до плюс 15 градусов. Такие катаклизмы сильно влияют на сосудистую систему любого человека. Здоровые люди переносят их легче, а вот у тех, кто уже сталкивался с инсультом или инфарктом, подобные перепады могут вызывать ухудшение самочувствия", — пояснила врач-терапевт Людмила Лапа.

По её словам, организм здорового человека способен адаптироваться к таким изменениям, тогда как у пациентов с хроническими нарушениями компенсаторные механизмы работают хуже. Это делает зиму особенно сложным периодом для контроля состояния здоровья.

Профилактика в холодное время года

Отдельное внимание специалист рекомендует уделять водно-солевому балансу. Обезвоживание, которое нередко возникает зимой из-за сухого воздуха в помещениях, повышает нагрузку на сосуды и может усугублять риски.

"Инсульт чаще всего случается под утро, поэтому важно следить за режимом сна, питанием и питьевым балансом. Зимой воздух в помещениях становится слишком сухим, а на улице погода меняется буквально за день, что усиливает стресс для организма. Чтобы снизить риски, нужно вести рациональный образ жизни, гулять на свежем воздухе, избегать резких нагрузок и регулярно консультироваться с лечащим врачом", — заключила Людмила Лапа.

Врач также подчёркивает важность умеренной физической активности и полноценного питания.