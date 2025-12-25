Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:31

Зима бьёт по сосудам исподтишка: перепады погоды повышают риск осложнений

Зимние перепады погоды усиливают нагрузку на сосуды — врач-терапевт Лапа

Зимняя погода с резкими перепадами температуры и давления становится серьёзным испытанием для сердечно-сосудистой системы, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В этот период нагрузка на сосуды возрастает, что может отражаться на самочувствии и повышать риск осложнений. Об этом рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа в комментарии изданию Pravda.Ru.

Почему зима опасна для сосудов

По словам специалиста, прямой связи между временем года и частотой инсультов не существует. Однако именно зимой сосудистая система чаще испытывает стресс из-за нестабильной погоды, резких колебаний температуры и атмосферного давления. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм.

Особенно уязвимыми в холодное время года становятся люди, уже перенёсшие инсульт или инфаркт, а также пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем холестерина. Для них даже кратковременные изменения погодных условий могут приводить к ухудшению состояния.

Резкие перепады и самочувствие

Лапа обращает внимание на характерные для зимы климатические "качели".

"Перемена погоды зимой у нас очень частая — то холод, то дождь, то ливневый снег, а температура может колебаться от минус 15 до плюс 15 градусов. Такие катаклизмы сильно влияют на сосудистую систему любого человека. Здоровые люди переносят их легче, а вот у тех, кто уже сталкивался с инсультом или инфарктом, подобные перепады могут вызывать ухудшение самочувствия", — пояснила врач-терапевт Людмила Лапа.

По её словам, организм здорового человека способен адаптироваться к таким изменениям, тогда как у пациентов с хроническими нарушениями компенсаторные механизмы работают хуже. Это делает зиму особенно сложным периодом для контроля состояния здоровья.

Профилактика в холодное время года

Отдельное внимание специалист рекомендует уделять водно-солевому балансу. Обезвоживание, которое нередко возникает зимой из-за сухого воздуха в помещениях, повышает нагрузку на сосуды и может усугублять риски.

"Инсульт чаще всего случается под утро, поэтому важно следить за режимом сна, питанием и питьевым балансом. Зимой воздух в помещениях становится слишком сухим, а на улице погода меняется буквально за день, что усиливает стресс для организма. Чтобы снизить риски, нужно вести рациональный образ жизни, гулять на свежем воздухе, избегать резких нагрузок и регулярно консультироваться с лечащим врачом", — заключила Людмила Лапа.

Врач также подчёркивает важность умеренной физической активности и полноценного питания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вейпинг вызывает тяжёлые болезни лёгких за несколько лет — нарколог Шуров сегодня в 11:56
Болезнь вейперов перестала быть редкостью: последствия, о которых не предупреждают

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, к каким опасным заболеваниям приводит употребление вейпов. Электронные сигареты могут вызывать тяжёлые поражения лёгких, психозы у подростков и формировать раннюю никотиновую зависимость.

Читать полностью » ЦНИИ эпидемиологии разработал экспресс тест для диагностики туберкулёза — Роспотребнадзор сегодня в 11:14
Роспотребнадзор ускорил борьбу с туберкулёзом: ответ по анализу теперь приходит за полчаса

В России создан быстрый диагностический тест на туберкулёз, позволяющий получить результат за 30 минут. Новинка значительно ускоряет выявление и лечение, снижая заболеваемость. Подробнее о новейших разработках в борьбе с инфекционной болезнью и стратегиях профилактики.

Читать полностью » Засыпание за 10–20 минут признано нормой для здорового сна — The Indian Express сегодня в 10:12
Голова коснулась подушки — и темнота: сигнал, который большинство предпочитает не замечать

Скорость засыпания может быть важным сигналом организма. Почему 10–20 минут считаются нормой и о чём говорит почти мгновенный сон — объясняют врачи.

Читать полностью » Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру сегодня в 7:23
Термобелье как угроза: как неправильное ношение влияет на циркуляцию крови и приводит к заболеваниям

Уролог предупредил о рисках для мужского здоровья, связанных с неправильным ношением термобелья, включая перегрев и развитие инфекций.

Читать полностью » 27-летняя Саммер Роберт страдает от гигантомастии: грудь весит 32 кг и продолжает расти – Daily Star сегодня в 7:23
Гигантомастия: как женщина, столкнувшаяся с аномальным ростом груди, изменила отношение к своему телу

Британка страдает от редкого заболевания, из-за которого ее грудь продолжает увеличиваться, вызывая боль и трудности. Что она думает о своем состоянии?

Читать полностью » Красная икра полезна, но переедание может вызвать проблемы с пищеварением — Оксана Михалева сегодня в 6:36
Чрезмерное употребление красной икры — и вот что может произойти с вашим желудком и сердцем

Красная икра — это не только деликатес, но и продукт, который при переедании может навредить здоровью. Как не ошибиться и наслаждаться икрой без последствий для организма.

Читать полностью » Серо-стальной цвет снижает ощущение эмоциональной перегрузки — стилисты сегодня в 2:30
Этот оттенок в новогоднем образе задаёт удачный тон всему году — многие недооценивают его влияние

Какие цвета выбрать для новогоднего образа 2026 года, чтобы чувствовать уверенность, спокойствие и гармонию, и от каких оттенков лучше отказаться в праздничную ночь.

Читать полностью » Длина без формы утяжеляет тонкие седые волосы — Рафа Ортис вчера в 21:29
Тонкие седые волосы "оживают" после этой короткой стрижки — объём держится сам

Научитесь выбирать идеальные стрижки для тонких волос! Узнайте о 5 лучших вариантах, которые придадут объем и обновят ваш образ.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Собственники квартир не хотят брать ответственность за содержание дома— эксперт по ЖКХ Москвина
Красота и здоровье
Сосудистые звездочки могут сигнализировать о серьезной проблеме — флеболог Богачев
Еда
Для салата с крабовыми палочками требуется нарезка ингредиентов соломкой — повар
Россия
Путин поддержал расширение бесплатного обучения в вузах
Авто и мото
Спокойная манера вождения снижает внимание инспекторов ГАИ — эксперт
Туризм
Кордова в Испании стала удобным городом для пеших прогулок в январе — Daily Mirror
Мир
Блогерша из Теннесси делает макияж с помощью мужа из-за артрогрипоза — People
Туризм
Испания упрощает процесс получения визы для россиян с января 2026 года — эксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet