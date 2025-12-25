Ощущение, что это уже было, — не всегда случайность: что скрывается за частым дежавю

Ощущение дежавю знакомо большинству людей и чаще всего воспринимается как странный, но безобидный эпизод. Однако если такие состояния начинают повторяться слишком часто, это может быть сигналом со стороны нервной системы. На возможную связь дежавю с тревожностью и повышенной возбудимостью обратила внимание психолог, врач-психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова. Об этом она рассказала в комментарии изданию Pravda.Ru.

Когда дежавю считается нормой

По словам специалиста, дежавю может возникать у любого человека и связано с особенностями работы памяти и восприятия. Обычно это кратковременное ощущение, при котором кажется, что происходящее уже когда-то случалось. В большинстве случаев такие эпизоды не представляют угрозы для психического здоровья.

Жесткова подчёркивает, что редкое дежавю не является нарушением. Оно отражает индивидуальные особенности психики и может проявляться время от времени у совершенно здоровых людей, не требуя медицинского вмешательства.

Частые эпизоды и тревожные сигналы

Поводом для внимания, по словам врача, становятся ситуации, когда дежавю возникает регулярно и сопровождается неприятными ощущениями. В таких случаях феномен может быть связан с повышенным уровнем тревожности или возбудимостью нервной системы.

"Если дежавю бывает редко, это не нарушение. У многих людей подобные эпизоды случаются время от времени и отражают особенности психики. Но если они возникают часто и сопровождаются неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалисту, так как это может быть связано с повышенной тревожностью или нервной возбудимостью", — пояснила психолог, врач-психиатр Елизавета Жесткова.

Что известно о природе явления

Эксперт отмечает, что точная природа дежавю до сих пор до конца не изучена. Исследований в этой области немного, а существующие гипотезы носят предположительный характер. Чаще всего дежавю наблюдается у людей с чувствительной и подвижной психикой.

По словам Жестковой, такие люди склонны к повышенной впечатлительности, внимательности и сильнее реагируют на стрессовые факторы. Эти особенности могут усиливать вероятность появления дежавю, не делая его при этом патологией.

Когда стоит обращаться к врачу

Специалист подчёркивает, что само по себе дежавю неопасно и не требует лечения, если не доставляет выраженного дискомфорта. Однако при частых эпизодах, вызывающих тревогу или мешающих повседневной жизни, консультация врача может помочь разобраться в причинах происходящего.