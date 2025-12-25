Южная Корея ужесточает закон о фейках: за "манипулятивную информацию" грозят тюрьма и штрафы

В Южной Корее разгорелся новый спор вокруг границ свободы слова: парламент страны утвердил нормы, которые резко усиливают наказание за распространение "ложной и манипулятивной информации". Об этом сообщает издание "Российская газета": принятый пакет поправок уже получил у оппозиции название "закон о затыкании ртов". Документ меняет Закон об информационных сетях и защите информации и вводит дополнительные основания для штрафов, компенсаций и уголовного преследования.

Что именно вводит "закон о фейках"

Принятые поправки предусматривают запрет на распространение "ложной и манипулированной информации". В случае нарушения предусмотрены штрафы, а также компенсация в размере до пятикратного ущерба. Отдельно закрепляется возможность взыскания до 50 млн вон, даже если нанесённый ущерб сложно доказать.

Закон также расширяет ответственность за сведения, которые могут повлиять на репутацию. Если с целью клеветы распространяются основанные на достоверных фактах данные, но они всё равно наносят репутационный ущерб, то предусматривается наказание до трёх лет тюрьмы или штраф до 30 млн вон.

Почему документ вызвал спор

Поправки вызвали резкую реакцию оппозиции, которая заявила об угрозе свободе слова, независимым СМИ и активности YouTube-каналов. В "Российской газете" подчёркивается, что критики называют инициативу "супер-законом о затыкании ртов", видя в ней инструмент давления на публичную дискуссию. По их оценке, формулировки о "манипулятивной информации" открывают широкие возможности для трактовок.

Сомнения прозвучали и внутри политического большинства. Часть депутатов правящей и союзных с ней партий отказалась участвовать в голосовании, демонстрируя дистанцирование от инициативы. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сорвать принятие поправок: оставшихся голосов хватило для утверждения закона.

Как прошло голосование и что дальше

Голосование в Национальном собрании показало существенное преимущество сторонников поправок. Из 300 депутатов документ поддержали 170, против высказались трое, четверо воздержались, остальные не голосовали.