Новогодний стол без газировки: полезные альтернативы, которые защитят ваш желудок и микробиоту

\Сладкие газированные напитки могут вызвать проблемы с пищеварением, предупредил гастроэнтеролог АО "Медицина", кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. В интервью "Ленте.ру" врач рассказал о вреде газировки и предложил более полезные альтернативы, которые можно использовать на новогоднем столе.

Опасности газированных напитков

По словам Белоусова, в одном стакане газированного лимонада может содержаться до 10-12 чайных ложек сахара, что значительно превышает суточную норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В период праздников, когда люди часто потребляют такие напитки, это может привести к скачкам инсулина, усилению воспаления слизистой ЖКТ, а также обострению гастрита и рефлюкса.

"В праздники это приводит к скачкам инсулина, усилению воспаления слизистой ЖКТ и обострению гастрита и рефлюкса", — отметил врач.

Полезные альтернативы газировке

В качестве более здоровых замен газированным напиткам Белоусов предложил ферментированные напитки, такие как натуральный квас и комбучу с минимальным содержанием сахара. Эти напитки не только приятны на вкус, но и способствуют восстановлению микробиоты кишечника, что особенно важно после переедания.

"Ферментированные напитки, такие как квас и комбуча, помогают восстановить микробиоту кишечника после переедания", — сказал специалист.

Напитки для улучшения пищеварения

Другими полезными альтернативами газировке являются разбавленные овощные и фруктово-овощные соки с добавлением имбиря и лайма. Они способствуют лучшему перевариванию жиров и уменьшают риск метеоризма.

Также Белоусов порекомендовал травяные настои, такие как мята с шиповником, имбирь с корицей и апельсиновой цедрой, а также чай из листьев брусники. Эти напитки мягко стимулируют пищеварение и не перегружают поджелудочную железу.

Кроме того, специалист посоветовал заменить сладкие газированные напитки на минеральную воду с лаймом и травами, что также будет полезно для пищеварительной системы.