Бесплатное образование хотят расширять, но не ценой запрета: Путин ответил на предложение по инженерным контрактам

Дискуссия о том, где проходит граница между доступностью образования и возможностями вузов, вышла на уровень Госсовета — и получила прямой ответ президента. Об этом сообщает ТАСС: Владимир Путин поддержал идею расширять бесплатное обучение в университетах, но выступил против полного запрета платного образования. Поводом стало предложение отменить контрактную форму обучения по инженерным специальностям, с которым обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Расширять бюджетные места — "безусловно"

Путин подчеркнул, что увеличение возможностей получить высшее образование на бюджетной основе является очевидной задачей.

"Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно", — отметил Путин.

Почему Путин не поддержал отмену "контрактов"

Однако президент не поддержал предложение о полном отказе от платного обучения по инженерным специальностям. Он объяснил это тем, что запрет контрактной формы может привести к сокращению самих возможностей получения образования.

"…но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности", — ответил Путин Леониду Слуцкому.

Заявление прозвучало на заседании Госсовета, где обсуждаются вопросы подготовки кадров.