© commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany is licensed under CC BY 2.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:25

Рождество под угрозой: Берлин остался без денег даже на праздничные украшения

Жители Берлина собирали деньги на елки — представитель МИД РФ Захарова

Рождественская атмосфера в столице Германии в этом году оказалась под вопросом из-за финансовых трудностей, которые, по оценке Москвы, стали следствием политического выбора Берлина. Германия столкнулась с нехваткой средств даже на традиционные праздничные украшения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заявление о финансовых проблемах Берлина

Мария Захарова напомнила, что ещё летом мэр Берлина публично сообщил: город не сможет позволить себе привычное рождественское оформление из-за отсутствия денег. По словам дипломата, подобная ситуация выглядит особенно показательно для страны, которая на протяжении десятилетий считалась экономическим локомотивом Евросоюза.

Она отметила, что Германия долгие годы извлекала выгоду из кооперации с Россией, получая энергоресурсы на льготных условиях и развивая промышленность на базе стабильных поставок. Это, по её словам, сочеталось с высоким уровнем технологий и позволяло немецкой экономике сохранять лидирующие позиции.

Политический выбор и его последствия

Захарова подчеркнула, что нынешние трудности нельзя объяснить внешними катаклизмами или чрезвычайными обстоятельствами. По её оценке, происходящее стало прямым результатом политического курса, который Берлин выбрал самостоятельно.

"Это не стихийное бедствие, это не цунами, это не землетрясение, такое бывает в жизни, когда происходит нечто, что переворачивает твои планы. Нет, это тот путь, который выбрала Германия для самой себя сама, самостоятельно", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, отказ от прежней экономической модели и разрыв устоявшихся связей привели к цепочке негативных последствий, которые теперь затрагивают даже символические сферы городской жизни.

История с рождественскими елями

Отдельно Захарова остановилась на ситуации вокруг рождественских елей в Берлине. Она рассказала, что после сообщений о нехватке средств на украшения появились опровержения, утверждающие, что ели в городе всё же установлены.

"Да, елки есть. Но вы не поверите, как и кем в Берлине эти елки оплачены. Граждане, горожане, бизнес и даже пенсионеры сбросились и скинулись на то, чтобы елкам в Рождество быть", — отметила Мария Захарова.

Символический сигнал

По мнению представителя российского МИД, сама необходимость собирать средства на праздничные символы стала наглядным индикатором состояния немецкой экономики. Захарова указала, что подобные факты демонстрируют глубину изменений, с которыми столкнулась Германия после отказа от прежнего экономического курса.

Она добавила, что ситуация с рождественским оформлением Берлина выходит за рамки бытовой детали и отражает более широкий контекст экономических и политических решений последних лет.

