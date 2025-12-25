Техасский фиаско: как грабители на внедорожнике пытались украсть банкомат, но потерпели неудачу

Двое мужчин в штате Техас попытались украсть банкомат из магазина на АЗС, но их план не увенчался успехом. Об этом сообщает телеканал CBS.

Согласно информации, преступники подъехали к магазину на угнанном внедорожнике, разбили стекло с помощью кувалды и привязали банкомат к автомобилю тросом.

Однако, когда они попытались выехать с территории заправки, банкомат зацепил несколько товарных рядов и снес их, а затем зацепился за стоявшую машину на АЗС. Несмотря на это, грабители продолжили попытку, вывезли банкомат, но по пути он отцепился от автомобиля.

Полицейские нашли банкомат

Позднее полицейским удалось обнаружить банкомат. В настоящее время ведется расследование, однако злоумышленники пока не найдены.