Число погибших после мощного землетрясения в Турции выросло до 9057 человек, пострадало более 52 тысяч. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телеканалу TRT Haber.
На данный момент в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.
Евросоюз окажет материальную помощь Турции и Сирии в размере 6,5 миллионов евро
Согласно релизу Еврокомиссии, "первоначальные" деньги Сирии будут выделены с целью оказания гуманитарной помощи, а Турции - "для поддержания усилий по реагированию" на последствия землетрясения в стране.
Зеленский посетит Париж и встретится с Макроном
Встреча двух лидеров состоится 8 февраля вечером после визита главы Украины в Лондон.
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Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
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Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.