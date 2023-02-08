Число погибших после мощного землетрясения в Турции выросло до 9057 человек, пострадало более 52 тысяч. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телеканалу TRT Haber.

На данный момент в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.