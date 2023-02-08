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  • Опубликована сегодня в 18:39

Эрдоган: число жертв в Турции выросло до 9057

Число погибших после мощного землетрясения в Турции выросло до 9057 человек, пострадало более 52 тысяч. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телеканалу TRT Haber.

На данный момент в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

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Согласно релизу Еврокомиссии, "первоначальные" деньги Сирии будут выделены с целью оказания гуманитарной помощи, а Турции - "для поддержания усилий по реагированию" на последствия землетрясения в стране.

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