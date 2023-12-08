Министерство иностранных дел России опубликовало мнение спикера Марии Захаровой, связанное со спором Венесуэлы и Гайаны. Информацию разместили на официальном сайте ведомства.

- Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, - подчеркнула Захарова в своем сообщении. - В том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории.

Представители властей Москвы убеждены в том, что регулировать все вопросы необходимо с учетом добрососедских отношений. Учитываться также должны и международные права, и остальные соглашения. Что недопустимо, считает Москва, так это действия, направленные на разбалансирование ситуации.