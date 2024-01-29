Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 89,609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.01.2024 : 96,9777
Белый дом: США не стремится к военному конфликту с Ираном
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:35

Белый дом: США не стремится к военному конфликту с Ираном

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США не стремятся к военному конфликту с Ираном и не желают усугубления напряженности на Ближнем Востоке. Эти заявления были сделаны им в ходе выступления на канале NBC.

"Наша цель — избежать военных действий с Ираном и предотвратить дальнейшее обострение ситуации в регионе", — подчеркнул он.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к стабильности на Ближнем Востоке и прекращению атак на американских военных в этом регионе.

Предварительно бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан отметил, что удар по военной базе США на границе Сирии и Иордании представляет собой "серьезное усиление" в конфликте на Ближнем Востоке, в контексте продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС. Он также предвидел "последствия" для Ирана в случае подтверждения его причастности к атаке. В ночь с 27 на 28 января беспилотный аппарат атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании, при этом более 20 солдат получили ранения.

Мир

ВСУ внедрили множество стандартов НАТО

ВСУ внедрили множество стандартов НАТО

﻿В﻿ украинском Министерстве обороны объявили, что с декабря 2023 года в Киеве успешно внедрены еще 18 стандартов Североатлантического альянса.

Читать полностью
Бразильские ученые обнаружили связь между питанием беременных женщин и риском заболеваний у их сына

Бразильские ученые обнаружили связь между питанием беременных женщин и риском заболеваний у их сына

Научные исследования, проведенные бразильскими учеными и опубликованные в журнале Molecular and Cellular Endocrinology, выявили связь между недостаточным питанием беременных женщин и повышенным риском развития рака простаты у их сыновей.

Читать полностью

Общество

Врач Магомедова сообщила, как вспышки на Солнце влияют на здоровье людей

Врач Магомедова сообщила, как вспышки на Солнце влияют на здоровье людей

Врач-онколог Хамис Магомедова подчеркнула, что мощные вспышки на Солнце могут привести к выбросу энергетически заряженных частиц и ультрафиолетового излучения, вызывая геомагнитные бури и увеличивая уровень космической радиации.

Читать полностью
Диетолог Соломатина выделила негативные аспекты употребления жареного картофеля

Диетолог Соломатина выделила негативные аспекты употребления жареного картофеля

Диетолог Елена Соломатина предупреждает о возможных опасностях для головного мозга при постоянном употреблении жареного картофеля. Высокий гликемический индекс блюда может вызвать повышение уровня глюкозы в крови, приводящее к воспалениям и повреждению эндотелия сосудов.

Читать полностью

Новости