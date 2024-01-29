Белый дом: США не стремится к военному конфликту с Ираном

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США не стремятся к военному конфликту с Ираном и не желают усугубления напряженности на Ближнем Востоке. Эти заявления были сделаны им в ходе выступления на канале NBC.

"Наша цель — избежать военных действий с Ираном и предотвратить дальнейшее обострение ситуации в регионе", — подчеркнул он.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к стабильности на Ближнем Востоке и прекращению атак на американских военных в этом регионе.

Предварительно бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан отметил, что удар по военной базе США на границе Сирии и Иордании представляет собой "серьезное усиление" в конфликте на Ближнем Востоке, в контексте продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС. Он также предвидел "последствия" для Ирана в случае подтверждения его причастности к атаке. В ночь с 27 на 28 января беспилотный аппарат атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании, при этом более 20 солдат получили ранения.