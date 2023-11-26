Из-за непогоды без света остались около 400 населенных пунктов в Украине

Из-за неблагоприятных погодных условий в десяти областях Украины под отключением от электроснабжения оказались примерно 400 населенных пунктов, как сообщил президент страны Владимир Зеленский. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он заверил, что энергетики предпримут меры для восстановления электроснабжения в городах и селах, временно лишенных этой услуги из-за неблагоприятных погодных условий. Оперативные штабы уже были развернуты в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.

Ранее Министерство энергетики Украины предупреждало о возможных проблемах с электроснабжением в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Кировоградской областях из-за ухудшения погоды, включая сильный ветер и метели. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы решить возможные проблемы, сообщает ТАСС.

В воскресенье глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о том, что 234 населенных пункта Одесской области лишились электричества из-за аварий, вызванных сильным снегопадом и ветром. В Одессе также были проблемы с энергоснабжением, что привело к остановке работы нескольких котельных. В связи с ухудшением погоды власти региона ввели ограничение на движение автомобильного транспорта по некоторым дорогам, включая трассу Одесса — Киев.