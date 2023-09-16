Венгрия ввела запрет на импорт сельхозпродукции Украины по 21 виду

Венгрия ввела запрет на импорт не только зерна, но и еще 20 видов аграрной продукции из Украины, так как дешевые поставки этих товаров снижают прибыль местных фермеров. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии, Иштван Надь, в интервью журналу Világgazdaság, комментируя решение правительства страны ввести с 16 сентября эмбарго на импорт 24 видов украинских товаров.

Министр отметил, что проблемы, аналогичные демпингу с украинскими зерновыми, возникли и в других секторах сельского хозяйства, таких как производство яиц, курятины и пчеловодство. Беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует стандартам производства ЕС, приводит к снижению цен на эту продукцию и создает структурные проблемы для местных производителей.

Венгрия, а также другие страны Центральной Европы, привлекали внимание Еврокомиссии к этим проблемам и призывали найти общее решение. Однако Еврокомиссия отказалась продлить запрет на поставки четырех видов зерновых и масличных культур из Украины в страны, такие как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, после 15 сентября.

В связи с этим правительство Венгрии приняло одностороннее решение о сохранении эмбарго и его расширении на еще 20 видов украинской сельскохозяйственной продукции, включая крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна из Украины. Болгария не продлила запрет после 15 сентября, а Румыния ожидает предложений Украины по контролю за экспортом сроком до 18 сентября, по запросу Еврокомиссии.