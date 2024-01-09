Прокуратура запросила суд отказать в предоставлении Трампу юридического иммунитета

Прокуратура США обратилась к федеральному апелляционному суду в Вашингтоне с просьбой отклонить требования бывшего президента Дональда Трампа о предоставлении ему юридического иммунитета в уголовном деле, касающемся предпринятых им попыток оспорить результаты выборов 2020 года в свою пользу. Об этом сообщает РИА Новости.
В отчете отмечается, что помощник спецпрокурора Джеймс Пирс, выступая на судебном заседании, оспаривал существование принципа абсолютного иммунитета глав исполнительной власти в американском конституционном праве и предостерегал от возможных отрицательных последствий в случае его внедрения.
Пирс подчеркнул, что в прокуратуре считают, что у Трампа нет непреодолимого иммунитета. Он также призвал апелляционный суд принять точку зрения суда округа, где рассматривается уголовное дело против Трампа.
Ранее адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Сауэр заявил, что уголовное преследование его клиента может открыть "ящик Пандоры", предполагая, что возможны судебные разбирательства по отношению ко всем бывшим американским президентам.
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