На востоке Украины в городе Сумы прошла серия взрывов, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua». В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили такой же предупреждающий сигнал.

Ранее Минэнерго Украины заявили, что почти 60% Одессы и Одесского района обесточены.