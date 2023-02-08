На востоке Украины в городе Сумы прошла серия взрывов, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua». В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили такой же предупреждающий сигнал.
Ранее Минэнерго Украины заявили, что почти 60% Одессы и Одесского района обесточены.
Сирия запросила помощь у ЕС для устранения последствий землетрясения
Еврокомиссия призвала государства Евросоюза оказать поддержку, в которой нуждается страна.
Guardian: Англиканская церковь может изменить гендерную принадлежность бога
После того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать специальную комиссию.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.