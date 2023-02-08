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  • Опубликована сегодня в 15:57

Произошла серия взрывов в городе Сумы

На востоке Украины в городе Сумы прошла серия взрывов, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua». В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявили такой же предупреждающий сигнал.

Ранее Минэнерго Украины заявили, что почти 60% Одессы и Одесского района обесточены.

Мир

Сирия запросила помощь у ЕС для устранения последствий землетрясения

Еврокомиссия призвала государства Евросоюза оказать поддержку, в которой нуждается страна.

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Guardian: Англиканская церковь может изменить гендерную принадлежность бога

После того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать специальную комиссию.

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Общество

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

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Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023

Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.

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Новости