Губерниев охарактеризовал выступление сборной России как "импотенция"

Спортивный обозреватель и ведущий телепередач Дмитрий Губерниев, высказываясь на Sport24, поделился своими чувствами относительно выступления сборной России в товарищеском матче против команды Кении.

"Мне стыдно, особенно за первый тайм. Эти люди себя спортсменами что ли называют? Значит, такие у нас в футболе спортсмены. Настрой? Если футболистов сборной команды страны надо настраивать, значит им нужно работу поменять. Переквалифицироваться в управдома, и то не возьмут. После Камеруна все воспряли, появился лучик, что команда заиграла. А сейчас получается, что мы видели импотенцию. Хорошо, что во втором тайме вышли люди, которые немного оживили, и мы ушли от поражения. Но это не футбол", — прокомметировал Губерниев.