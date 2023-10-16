Губерниев охарактеризовал выступление сборной России как "импотенция"

Спортивный обозреватель и ведущий телепередач Дмитрий Губерниев, высказываясь на Sport24, поделился своими чувствами относительно выступления сборной России в товарищеском матче против команды Кении.
"Мне стыдно, особенно за первый тайм. Эти люди себя спортсменами что ли называют? Значит, такие у нас в футболе спортсмены. Настрой? Если футболистов сборной команды страны надо настраивать, значит им нужно работу поменять. Переквалифицироваться в управдома, и то не возьмут. После Камеруна все воспряли, появился лучик, что команда заиграла. А сейчас получается, что мы видели импотенцию. Хорошо, что во втором тайме вышли люди, которые немного оживили, и мы ушли от поражения. Но это не футбол", — прокомметировал Губерниев.
Матч проходил на стадионе "Титаник Мардан" в Турции и завершился со счётом 2:2. В составе африканской команды забили голы Антони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У российской команды мячи забили Александр Соболев (8-я) и Иван Обляков (89-я).
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