На юге Ирана произошло землетрясение с магнитудой 5,5 баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр происшествия располагался в 30 километрах к северу от города Бендер-Аббас, где проживает около 352 тысяч человек. Глубина очага составила 11 километров.

На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях. Это уже третье землетрясение в этом районе за последний день.