Политический эксперт Школьников считает, что "Рыбаря" будут "закрывать" так же, как и инфоцыганку Блиновскую

Аналитик, писатель и геостратег Андрей Школьников высказался об оскандалившемся Telegram-канале "Рыбарь". По его словам, "зачистка" такого лживого канала пройдет по аналогии с "закрытием" блогера Елены Блиновской.
Школьников в эфире программы "Аврора 2.0" заявил, что "Рыбаря" уже давно перестали воспринимать всерьез. Основанием для этого послужили, в том числе, сомнительные связи создателя канала Михаила Звинчука.
"Рыбарь сам случайно запалился, что общается с координатором ЦИПСОшной сетки, что он с Анатолием Шарием общается и встал вопрос — что с этим со всем делать?" — отметил эксперт.
Он также указал на тот факт, что истории "Рыбаря" часто не соответствуют истине. По его словам, "все переврано и передернуто". Примером лживой риторики канала является якобы разгромленная российская техника, которая впоследствии оказалась украинской.
Школьников назвал новости Звинчука набором "окопных" сказок и былин. При этом люди уже давно все поняли, но не перестают читать подобные "Рыбарю" Telegram-каналы. Аналитик заявил, что такие ресурсы будут "зачищать" подобно инфоциганке Блиновской.
"Была претензия на элиту. Только сегодня их будут зачищать точно так же, как инфоцыган, вроде Блиновской", — подчеркнул он.
По его словам, такие "фронтовые журналисты" собирали деньги и тратили их на совершенно другие цели. Однако после вскрытия ряда подробностей всю ситуацию "замазали". Стоит уточнить, что ответственным за это вновь стал автор "Соловьев LIVE" Владимир Соловьев. В итоге всем стало понятно, что "фронтовые журналисты" обладают ценностью, сравнимой с федеральным ТВ, резюмировал Школьников.
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