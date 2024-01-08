В Санкт-Петербурге ожидают оттепель

9 и 10 января в Санкт-Петербурге ожидается оттепель, согласно прогнозу главного синоптика города Александра Колесова. Температура воздуха поднимется примерно до минус 3 градусов. Спасение от холода пришло из северных регионов, прямо с Баренцева моря. Потепление началось ранее и продолжалось всю ночь. Вечером 4 января температура в Санкт-Петербурге была минус 19 градусов, а в настоящее время уже минус 7 градусов. С приходом атмосферного фронта ожидается еще большее потепление, до минус 5 — минус 3 градусов.

Главный синоптик также отметил, что 9 января город ожидает приход очередного циклона с Баренцева моря, который принесет оттепель, продолжающуюся до 10 января. Однако 11 января ожидается похолодание и снег, с температурой воздуха, согласно прогнозу Колесова, опускающейся до минус 10 — минус 15 градусов, сообщает ТАСС.

Из-за влияния циклона ветрено на всей территории Ленинградской области, особенно вблизи Финского залива. В Санкт-Петербурге порывы западного ветра достигнут 10-12 м/с только в первой половине дня, затем ветер ослабнет. Рекорд по морозам в истории города для 4 января был установлен 4 января 2024 года, когда среднесуточная температура опустилась до минус 23,6 градуса.