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Штормовое предупреждение из-за снега объявили в Сочи
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  • Опубликована сегодня в 12:31

Штормовое предупреждение из-за снега объявили в Сочи

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного снегопада в горах до среды, как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение о насыщенных снегопадах на территории Сочи. С 12:00 до 13:00 8 января и до конца 8 января, а также в ночное время до завершения 9 января, ожидается интенсивный снег в средних и высоких горах", — гласит официальное сообщение.

Власти рекомендуют быть предельно осторожными на улицах, следить за целостностью линий электропередач, при обнаружении их повреждения немедленно связываться с экстренными службами, сообщает ТАСС.

Также населению рекомендуется укрепить неустойчивые конструкции на своих участках и в случае проблем с энергоснабжением, газом, водой или теплом обращаться по указанным телефонам экстренных служб.

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