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13 декабря пройдет заседание российско-китайской комиссии по гумсотрудничеству
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  • Опубликована сегодня в 18:40

13 декабря пройдет заседание российско-китайской комиссии по гумсотрудничеству

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил провести двадцать четвёртое заседание комиссии по гуманитарному сотрудничеству между Россией и Китаем в формате видеоконференции 13 декабря. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Вице-премьеру РФ и председателю российской части комиссии Татьяне Голиковой поручено утвердить состав российской делегации для участия в предстоящем мероприятии. Задачи по обеспечению организации и материально-технического обеспечения заседания возложены на Управление делами президента РФ, Министерство образования и науки РФ, а также Министерство иностранных дел РФ.

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