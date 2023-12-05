Владимир Путин посетил Центр знаний "Машук"

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Центр знаний "Машук", который был открыт в августе 2022 года. Директор центра Антон Сериков представил президенту планы развития учебного заведения и рассказал о утвердившихся традициях.

В 1960-х годах на этой территории функционировал советский пионерлагерь. Однако в 2018 году проект получил второе дыхание, и с 20 августа 2022 года Центр "Машук" стал круглогодичным образовательным учреждением. Этот центр стал совместным проектом Росмолодежи и Российского общества "Знание" и был включен в систему всероссийских образовательных центров, наравне с мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье и академией творческих индустрий "Меганом" в Крыму, сообщает ТАСС.

Презентационный макет центра "Машук", представленный на выставке, наглядно демонстрировал текущую инфраструктуру и планируемые строения. На мультимедийном экране Сериков презентовал президенту слайды с ключевыми программами центра, включая обучение представителей "Движения первых", взаимодействие с наставниками, и участие в СВО и других мероприятиях.