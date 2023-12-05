Единую вездеходную компанию для Арктики предложили создать в Якутии

Создание единой вездеходной компании в Арктической зоне Якутии предоставит возможность объединить разнообразный парк техники, используемой для транспортировки грузов и продовольствия в отдаленные поселения этого региона. Такова точка зрения экспертов. В Арктической зоне Якутии автозимники, временные дороги, проложенные по укатанному снегу, льду рек и озерам, обеспечивают связь с более чем 100 населенными пунктами. Грузы доставляются по этим дорогам, включая использование вездеходов, в то время как в остальные времена года грузы доставляются авиацией.

"В арктических районах Якутии существует разнообразный парк вездеходов, что затрудняет их обслуживание и ремонт. Поэтому необходима единая вездеходная компания для более эффективного управления парком техники. В настоящее время появились новые виды техники, отсутствующие в советское время. Их внедрение может привести к снижению стоимости товаров для населения отдаленных поселений в 2-2,5 раза", - отметил председатель совета якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин.

Он также добавил, что основой для новой компании могут стать вездеходы "Бурлак", успешно прошедшие испытания в различных условиях Якутии в течение зимнего и летнего сезонов, сообщает ТАСС.

"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии поддержало наши испытания. После положительных результатов мы работаем над созданием такой компании, что позволит обеспечить обслуживание и ремонт техники, а также организовать обучение водителей", - пояснил Находкин.

"Бурлаки" способны перевозить до трех тонн груза по суше и до двух тонн с использованием водных переправ. Эти вездеходы широко используются в МЧС. "При температурах ниже 50 градусов "Бурлаки" прошли 3 тысячи километров из Якутска до арктических населенных пунктов Саккырыра, Верхоянска, Батагая, преодолевая бездорожье Верхоянских гор", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что летние испытания техники привнесли изменения в ее конструкцию, сделав ее более подходящей для комфортной эксплуатации в жарких условиях. "Эксплуатация "Бурлаков" на данном участке фактически позволит обеспечить круглогодичное обслуживание села Оленек без необходимости ремонта и строительства дорог. Подобных участков в республике много, и не только в Арктике", - добавил эксперт.

Александр Кугаевский заместитель ректора СВФУ по экспертной и аналитической деятельности, высказал мнение, что экспедиции завода "Бурлак" продемонстрировали перспективы использования этой техники в условиях Якутии. Он отметил, что существует нехватка четкого механизма доставки грузов по суше в федеральном законе о северном завозе. По его мнению, необходима государственная программа по разработке вездеходной техники, включая "Бурлак" и другие вездеходы с большей грузоподъемностью и повышенной проходимостью. Кугаевский предложил создание специализированного предприятия с сильной технической службой, службами связи и управления, с акцентом на экологичность и повышенную проходимость вездеходов с шинами малого давления.

Он также напомнил, что обсуждение внедрения вездеходной техники активно велось в 1970-1980-е годы, но с периодом "перестройки" интерес к теме северного завоза заметно упал, хотя в настоящее время наблюдается его возрождение. Вездеходы "Бурлак" различных модификаций производятся на заводе в Кургане и используются в различных регионах России, включая Антарктиду, МЧС и военизированные структуры.