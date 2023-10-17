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США пока предоставили Украине
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  • Опубликована сегодня в 21:44

США пока предоставили Украине "менее дюжины" ракет ATACMS

До настоящего момента Соединенные Штаты передали Украине "менее дюжины" тактических ракет ATACMS, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

По словам американского чиновника, цитируемого газетой The Washington Post, ракеты ATACMS, переданные Киеву, имеют дальность полета около 160 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS.﻿

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