В России достигнут новый исторический максимум потребления электрической мощности — 168 765 МВт, превысив предыдущее значение на 2 821 МВт, сообщает ТАСС.

Этот рекорд был зафиксирован как в Единой энергосистеме, так и на изолированных территориях. В частности, в Единой энергосистеме отмечен прирост до 166 392 МВт, превышающий предыдущий уровень на 2 872 МВт.

За период с 6 по 8 декабря новые исторические максимумы также были установлены в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. С учетом продолжительных морозов прогнозируется дальнейшее увеличение потребления электроэнергии на территории субъектов России.