Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов, разработав наноматериал, способствующий снижению себестоимости высокоточных исследований в клинической, эпидемиологической, судебно-медицинской и других областях с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния. Эти результаты были представлены в журнале "Applied Surface Science", сообщает РИА Новости.

Один из наиболее актуальных подходов в оптическом анализе химических веществ, включая органические соединения, основан на эффекте гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР). Это явление заключается в усилении рассеянного светового сигнала от молекул исследуемого вещества через взаимодействие с наночастицами металлов, размещенными на подложке.

Согласно ученым, ГКР-сенсоры обладают перспективами для использования в медицине, криминалистике, химической промышленности и экологии благодаря высокой скорости анализа, небольшому объему пробы и высокой чувствительности. Аспирант института перспективных материалов и технологий МИЭТ, Денис Новиков, отметил, что эти сенсоры могут обнаруживать даже единичные молекулы в сложных средах, таких как пищевые продукты или биологические жидкости.

Главным компонентом таких приборов является ГКР-активная подложка, на которую наносится аналитик и которая усиливает рассеянное световое излучение за счет взаимодействия и отражения. Существующие на рынке подложки подвергаются деградации из-за окисления и активного поглощения различных загрязнителей из воздуха, что делает их пригодными к использованию всего несколько дней.

Ученые из МИЭТ, совместно с российскими и белорусскими коллегами, разработали более устойчивую к внешним воздействиям подложку для ГКР-сенсоров, что, по их мнению, значительно упростит, улучшит точность и удешевит анализ. Профессор института перспективных материалов и технологий МИЭТ, Дмитрий Геннадьевич Громов, пояснил, что ГКР-активный компонент (серебро) равномерно распределен в многокомпонентной тонкой пленке, что предотвращает его окисление при контакте с атмосферой, обеспечивая долгосрочное хранение подложки. Эта подложка может быть активирована с использованием СВЧ-излучения или другого внешнего энергетического воздействия, даже в обычной микроволновке.

Ученые утверждают, что использование этой подложки сделает процесс анализа более доступным, точным и дешевым, а ее прочность и долговечность значительно превосходят аналоги, доступные на рынке. Они также планируют разработать подложки с плазмонными частицами других металлов для расширения спектра регистрируемых веществ при использовании ГКР-сенсоров.