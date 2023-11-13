Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.11.2023 : 92,0535
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.11.2023 : 98,3155
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:50

Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов

Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов, разработав наноматериал, способствующий снижению себестоимости высокоточных исследований в клинической, эпидемиологической, судебно-медицинской и других областях с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния. Эти результаты были представлены в журнале "Applied Surface Science", сообщает РИА Новости.

Один из наиболее актуальных подходов в оптическом анализе химических веществ, включая органические соединения, основан на эффекте гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР). Это явление заключается в усилении рассеянного светового сигнала от молекул исследуемого вещества через взаимодействие с наночастицами металлов, размещенными на подложке.

Согласно ученым, ГКР-сенсоры обладают перспективами для использования в медицине, криминалистике, химической промышленности и экологии благодаря высокой скорости анализа, небольшому объему пробы и высокой чувствительности. Аспирант института перспективных материалов и технологий МИЭТ, Денис Новиков, отметил, что эти сенсоры могут обнаруживать даже единичные молекулы в сложных средах, таких как пищевые продукты или биологические жидкости.

Главным компонентом таких приборов является ГКР-активная подложка, на которую наносится аналитик и которая усиливает рассеянное световое излучение за счет взаимодействия и отражения. Существующие на рынке подложки подвергаются деградации из-за окисления и активного поглощения различных загрязнителей из воздуха, что делает их пригодными к использованию всего несколько дней.

Ученые из МИЭТ, совместно с российскими и белорусскими коллегами, разработали более устойчивую к внешним воздействиям подложку для ГКР-сенсоров, что, по их мнению, значительно упростит, улучшит точность и удешевит анализ. Профессор института перспективных материалов и технологий МИЭТ, Дмитрий Геннадьевич Громов, пояснил, что ГКР-активный компонент (серебро) равномерно распределен в многокомпонентной тонкой пленке, что предотвращает его окисление при контакте с атмосферой, обеспечивая долгосрочное хранение подложки. Эта подложка может быть активирована с использованием СВЧ-излучения или другого внешнего энергетического воздействия, даже в обычной микроволновке.

Ученые утверждают, что использование этой подложки сделает процесс анализа более доступным, точным и дешевым, а ее прочность и долговечность значительно превосходят аналоги, доступные на рынке. Они также планируют разработать подложки с плазмонными частицами других металлов для расширения спектра регистрируемых веществ при использовании ГКР-сенсоров.

Мир

Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле

Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле

Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет – около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.

Читать полностью
Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей

Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей

Исследование, представленное в Journal of Happiness Studies, включало участие более 14 тысяч людей в возрасте от 100 до 107 лет. В рамках исследования проводилось тестирование для выявления ключевых черт характера.

Читать полностью

Общество

В новом сезоне арктических экспедиций

В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов

В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов, представив новые перспективы для развития энергетики. Активные геологические исследования привели к открытию ранее недоступных месторождений нефти и газа, подчеркивая важность компании в обеспечении энергетической безопасности страны, сообщает Русаргумент.

Читать полностью
Эксперты выделили определенные фрукты, которые эффективно снижают уровень холестерина

Эксперты выделили определенные фрукты, которые эффективно снижают уровень холестерина

Специалисты утверждают, что виноград, инжир, абрикосы и персики являются эффективными продуктами для снижения уровня холестерина, сообщает Юность Сибири.

Читать полностью

Новости