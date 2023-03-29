Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым подало в отставку после избрания нового состава нижней палаты республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделано это было в соответствии с конституцией страны. Выборы в стране прошли 19 марта. Победу одержала партия "Аманат", завоевавшая 62 из 98 мест в парламенте.

Восемь мест в законодательном органе страны получила партия "Ауыл", партии "Ак жол" и Respublica — по шесть мандатов. Народная партия Казахстана получила пять мест, а Общенациональная социал-демократическая партия — четыре места. Семь мест получили самовыдвиженцы.