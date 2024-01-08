Третий обвиняемый в уголовном преступлении на родине футболист обосновался в России

Футбольный клуб "Оренбург" из одноименного города заключил контракт с легионером из Чили по имени Хорди Томпсон. Заслугой, а также особенностью данного перехода является тот факт, что на родине Томпсон стал обвиняемым в уголовном деле по обвинению в покушении на убийство девушки.

Ранее "Урал" из Екатеринбурга подписал контракт с футболистом, обвиняемым в смерти четырехлетнего ребенка из-за аварии, вызванной им в пьяном виде. Влут, после этого инцидента, не смог продолжить свою карьеру в "Хераклесе", так как болельщики негативно восприняли его возвращение на поле. В апреле 2023 года, когда Влут уже выступал за "Урал", суд в Нидерландах признал его виновным и приговорил к 2,5 годам тюрьмы. Еще один нидерландец, осужденный на родине — Квинси Промес, в настоящее время выступает за московский "Спартак".

В июне 2023 года суд в Амстердаме приговорил его к 1,5 годам колонии за причинение ножевых ранений своему двоюродному брату. К слову, сегодня появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды — футболист московского клуба засветился на праздновании своего дня рождения в Дубае, сообщает "Вечерние Ведомости".

Таким образом, у руководителей российских клубов эти уголовные истории не вызвали беспокойства. Однако следует отметить, что ни в одном из случаев приговор еще не вступил в силу — у Влута и Промеса рассматриваются апелляции, а у Томпсона даже суд первой инстанции еще не вынес решение.