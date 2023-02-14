Россия готова поставить в Турцию боевые самолеты, если будет предметный интерес. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Как сообщали СМИ, ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16.
Сальдо: Наводчики, работающие на украинские власти, быстро перековываются
Они долго не сопротивляются и начинают работать на российских военных.
Норвежская разведка: российские корабли выходят в море с ядерным оружием
Такой шаг совершен впервые за 30 лет: в советское время Северный флот регулярно выходил в море с тактическим ядерным оружием, но с окончания холодной войны о таких случаях известно не было
Актер Роман Мадянов уволился из театра имени Маяковского
Но не оставил театр и кино навсегда.
В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт
Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве