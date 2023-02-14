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  • Опубликована сегодня в 8:54

Россия может поставить в Турцию новейшие истребители Су-35

Россия готова поставить в Турцию боевые самолеты, если будет предметный интерес. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Как сообщали СМИ, ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16.

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