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  • Опубликована сегодня в 14:36

Франция продолжает импортировать российский газ, несмотря на сокращение объемов закупок

Министр энергетического перехода Франции, Аньес Панье-Рюнаше, объявила, что Франция продолжает закупать небольшие объемы российского газа, которые составляют примерно 10% от общего объема поставок, несмотря на ранее принятый курс на снижение доли российских газовых закупок.

По словам министра, "торговля российским газом не бойкотируется", и стратегические запасы газа в французских хранилищах заполнены на 99%.

На уровне всей Европы, доля импорта газа из России составляет около 15%, что, как подчеркнула Панье-Рюнаше, заметно меньше, чем 45% до начала украинского конфликта. В то же время в феврале 2023 года пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявляла, что доля закупок российского газа сократилась до 8%.

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