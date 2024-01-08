Курс доллара вырос до 91,03 рублей

8 января 2024 года на Московской бирже курс американской валюты продемонстрировал повышение на 7,75 копеек, достигнув отметки в 91,03 рубля по сравнению с закрытием предыдущих торгов. В то время как курс евро, напротив, уменьшился на 33,5 копейки, опустившись до 99,29 рубля. Курс китайского юаня при этом вырос на 1 копейку, достигнув отметки в 12,66 рубля.
Перед наступлением нового года аналитики предсказывали, что к 15 апреля курс российской национальной валюты по отношению к доллару и евро останется стабильным благодаря действиям обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами и повышению ключевой ставки Центробанком. Кроме того, некоторые эксперты предсказывали рост цен на нефть, что благоприятно сказывается на российском экспорте и курсе рубля, сообщает "Агенство Бизнес Новостей".
В результате мнения экономистов, курс доллара в 2024 году останется в диапазоне от 85 до 100 рублей, со средним значением от 90 до 95 рублей. При этом ключевую роль сыграет уровень волатильности курса американской валюты.
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