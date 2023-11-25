Окаменелости, обнаруженные в Монголии в пустыне Гоби, указывают на то, что некоторые динозавры спали в том же положении, что и современные птицы

Палеонтологи детально описали состояние и уникальное положение окаменелости, которую динозавр принял перед своей гибелью. Ранее представителей семейства Alvarezsauridae считали разновидностью нелетающих птиц, но новые исследования классифицируют их как динозавров-манирапторов, имеющих связь с современными птицами.

В ходе текущего исследования ученые выявили новый вид Alvarezsauridae, который получил название Jaculinykus yaruui. Это название переводится как "быстрый, крошечный дракон", и этот вид имеет общие черты с группой, содержащей несколько характерных признаков птиц.

Эта окаменелость была обнаружена в формации Барун Гойот в пустыне Гоби, в месте под названием Нэмэгт. Раскопки на этом месте привели к находке множества окаменелостей динозавров. Окаменелость Jaculinykus yaruui датирована примерно 71 миллионом лет назад.

Исследовательская группа предполагает, что в жизни динозавр имел высоту почти в метр и весил около 30 килограммов. Однако наиболее удивительным аспектом окаменелости было ее положение: динозавр, по всей видимости, устроился поспать, согнув шею и хвост, чтобы обеспечить себе удобство. Задние конечности были сложены под тазом.

Эта поза напоминает позу современных птиц во время сна. Полученные данные позволяют предположить, что манирапторы в целом, возможно, принимали схожую позу во время сна, как и современные птицы. Ранее проведенные исследования также указывали на то, что современные птицы сворачиваются в комок во время сна, как способ удобства и сохранения тепла. Таким образом, эта находка предполагает, что манирапторы также прибегали к подобной стратегии для поддержания тепла во время сна, сообщает Аргументы Недели.