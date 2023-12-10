Ученые обнаружили диету, которая может предотвращать развитие сахарного диабета

Ученые из Тяньцзиньского университета провели исследование, опубликованное в BMC Medicine, и выявили, что противовоспалительная диета, богатая растительной пищей, рыбой и хлебом, существенно снижает риск развития диабета.

На протяжении восьми с половиной лет они отслеживали пищевые привычки участников и выяснили, что определенные продукты, такие как орехи, сыр, фрукты, овощи, рыба и другие, снижают вероятность заболевания на 74% для здоровых людей и на 71% для тех, кто страдает преддиабетом. Противоположный эффект оказывают провоспалительные продукты, включая сливочное масло, мясные субпродукты и другие, повышая риск диабета, сообщает Юность Сибири.