Ученые обнаружили диету, которая может предотвращать развитие сахарного диабета

Ученые из Тяньцзиньского университета провели исследование, опубликованное в BMC Medicine, и выявили, что противовоспалительная диета, богатая растительной пищей, рыбой и хлебом, существенно снижает риск развития диабета.
На протяжении восьми с половиной лет они отслеживали пищевые привычки участников и выяснили, что определенные продукты, такие как орехи, сыр, фрукты, овощи, рыба и другие, снижают вероятность заболевания на 74% для здоровых людей и на 71% для тех, кто страдает преддиабетом. Противоположный эффект оказывают провоспалительные продукты, включая сливочное масло, мясные субпродукты и другие, повышая риск диабета, сообщает Юность Сибири.
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