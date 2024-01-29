"Бессрочную осаду" столицы фермеры обещают начать с этого понедельника, 29 января. Организаторы протестов обещают вывести до 2,5 тыс. сельхозмашин с полей на дороги Парижа и трех прилегающих департаментов Франции. Минимум на пять дней может быть заблокирована работа семи автомагистралей и крупнейший в Европе продовольственный рынок Рюнжи, а также два аэропорта столицы.
Франция бурлит на почве этих протестов уже с 18 января, но сегодня, похоже, акции переходят в новую фазу, которая вынудит власти страны либо пойти на серьезные экономические уступки, либо предпринять жесткие силовые меры. Шаги, озвученные премьер-министром Габриэлем Атталем, крестьян не удовлетворили. Они называют эти уступки "не соответствующими масштабам протестов".
И пока чиновники из правительства пытаются делать успокоительные заявления, аграриям жандармы дают понять, что те сидеть сложа руки не будут. Заявления о готовности применить силу уже сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Броневики и вертолеты подтягивают к местам протестов. Только в регионе Иль-де-Франс собрано около 15 тысяч жандармов.
Возглавили протесты организации профсоюз фермеров FNSEA и Jeunes Agriculteurs("Молодые сельхозпроизводители"), объединяющие большинство аграриев страны из департаментов Эна, Об, Эр, Эр и Луар, Марна, Нор, Уаза, Па-де-Кале, Сена и Марна, Приморская Сена, Сомма, а также региона Иль-де-Франс.
Профсоюзы считают, что политика ЕС "перекрывает кислород" сельхозпроизводителям Франции: из-за жестких экологических требований дорожает солярка, и вцелом производить еду в Европе становится накладно и хлопотно, а тем временем сельхозпродукция закупается за границей, в частности, в Украине, и при этом последней дополнительно оказывается большая финансовая помощь.
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