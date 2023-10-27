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Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п. до 15% в годовых
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  • Опубликована сегодня в 13:49

Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п. до 15% в годовых

Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта, устанавлив новый уровень в 15% годовых. Это решение обусловлено значительным усилением текущего инфляционного давления, которое оказалось выше прогнозов банка.

Внутренний спрос стабильно растет, превышая возможности расширения производства товаров и услуг, и инфляционные ожидания остаются повышенными. Банк России намерен продолжать следить за инфляцией, развитием экономики и рисками, связанными с внутренними и внешними факторами, принимая во внимание финансовые реакции на эти изменения.

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