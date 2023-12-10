На российском авторынке наблюдается снижение цен на китайские автомобили, вызванное укреплением рубля

Эксперты считают, что это временная тенденция, связанная с поиском баланса интересов между дилерами и производителями. Некоторые китайские бренды, такие как Chery и Omoda, уже снизили розничные цены, что сделало их автомобили более доступными.
Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" высказал мнение, что данное снижение цен — временное явление, и предположил, что в будущем цены могут снова расти из-за колебаний курса рубля. Однако, директор по продажам марки Chery в России подчеркнул влияние курса валют на ценообразование и отметил стабилизацию курса в последние месяцы, что позволяет увеличивать выгоды для клиентов через маркетинговые программы, сообщает Зарулем.
В целом, эксперты ожидают, что в 2024 году цены на автомобили будут сохраняться на уровне октября 2023 года, однако долгосрочные тренды могут зависеть от динамики курса рубля.
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