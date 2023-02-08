Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что нарушения со стороны США, касаемо соглашения о штаб-квартире ООН, участились. Действия со стороны Америки заставляют задуматься об их праве сохранять за собой статус государства, где располагаются центральные учреждения ООН.

"В последнее время нарушения американцами обязательств по соответствующему соглашению со всемирной Организацией 1947 года не просто не прекратились, но и участились", — подчеркнул Ильичёв.

Директор департамента сообщил, что Соединенные Штаты беспричинно не выдают визы делегатам для участия в мероприятиях по линии ООН; вводят ограничения на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и проводят "рейдерские захваты дипсобственнсти в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.