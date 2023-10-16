В Шереметьево пьяный пассажир оскорбил соседа и был исключен с рейса

В Москве самолет задержался в аэропорту из-за неадекватного пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает издание Life.

Инцидент произошел в Шереметьево, когда самолет, направлявшийся во Владивосток, готовился к взлету. Пассажир, мужчина, занял свое место в салоне и начал конфликтовать с соседом. Эскалировавшаяся ссора завершилась ударом по лицу, нанесенным пьяным россиянином.

Для предотвращения дальнейших инцидентов бортпроводники решили пересадить мужчину на другое место, однако и там он продолжил проявлять агрессию к новому соседу. В результате команде самолета пришлось принять решение исключить этого пассажира из рейса.

Из-за задержки, вызванной данным инцидентом, воздушное судно вылетело из аэропорта с определенным опозданием.