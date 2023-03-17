Франция должна выйти из НАТО, потому что альянс во главе с США толкают Европу к мировой войне, заявил лидер французской оппозиции Флориан Филиппо.
"Все больше французов стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне. Мы видим, что нас подталкивают к вовлечению в этот конфликт", - сказал Филиппо, передает РИА "Новости".
По его словам, Североатлантический альянс и США настроены против России, а также против Китая, и следуют очень воинственной повестке.
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