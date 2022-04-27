Снегопад обрушился на Петербург 27 апреля

После нескольких теплых дней Петербург снова накрыло снегопадом. По этой причине ухудшилась ситуациях на магистралях города, образовались пробки, а профильные ведомства традиционно оказались не готовы к переменам погоды.

Для губернатора Петербурга Александра Беглова снегопады стали злым роком, потому что отсутствие своевременной уборки после выпавших осадков нынешней зимой наглядно продемонстрировало неспособность власти и подчиненных ей коммунальных служб качественно выполнять свою работу.

Провалы в управлении городом негативно отразились на рейтинге Беглова, шквал критики в адрес градоначальника со стороны публичных людей и простых горожан был таким резонансным, что дошел даже до президента РФ Владимира Путина. Более того, прокуратура города вынесла представление Смольному.

Авторы ряда Telegram-каналов выразили мнение, что новый снегопад стал олицетворением того, что у Петербурга с Бегловым "нелюбовь", поэтому Северная столица активно противостоит всем попыткам главы города реанимировать свой рейтинг.

Примечательно, что снежная погода возникла на фоне обсуждений в Сети о возможной отмене прямых выборов губернаторов в России. Вероятно, дискуссия стала следствием системных провалов градоначальника Беглова в части уборки снега, реализации мусорной и транспортной реформ.