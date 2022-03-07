Соцсеть яRus временно перестала работать в результате Ddos-атаки

Активно набирающая популярность в России социальная сеть яRus неожиданно перестала работать. Причина — массированная Ddos-атака. Однако, уверяют разработчики, все проблемы — временные.

Администрация ресурса сообщила, что на сайт была произведена хакерская атака. К тому же серверы оказались перегружены из-за массового наплыва новых пользователей. По имеющимся данным, только за последние два месяца было зарегистрировано более 2 миллионов новых аккаунтов.

Стоит отметить, что пользователи Сети решили обратить внимание на российский аналог Facebook после блокировки западного ресурса. Администрация TikTok также ввела ряд ограничений для россиян, что привело к оттоку пользователей.